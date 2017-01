Continuar a ler

Com a derrota deste sábado, o Sporting B somou o sexto jogo sem vencer no campeonato e está em 13.º lugar com 25 pontos, enquanto o Sporting de Braga B conseguiu a quarta vitória consecutiva e é, provisoriamente, sétimo com 30 pontos.Na Academia em Alcochete, o Sporting de Braga B entrou melhor na partida e logo aos três minutos podia ter inaugurado o marcador, mas Pedro Silva fez uma grande defesa a remate de Panyukov.Aos 13 minutos, lance de grande polémica em Alcochete. Na sequência de um livre, Pedro Delgado surgiu solto na área a desviar a bola para a baliza. Enquanto os jogadores do Sporting B festejavam, o árbitro anulou o golo por fora de fogo.O Sporting de Braga B colocou de imediato a bola em jogo e saiu para o ataque em superioridade numérica, com Xadas a surgir à entrada da área e a rematar em jeito para o primeiro golo, perante muitos protestos dos jogadores 'leoninos'.Aos 22 minutos, o Sporting B esteve perto do empate, com Leonardo Ruiz a servir Pedro Delgado, mas o remate do médio foi travado pelo guarda-redes Tiago Sá.Logo no início da segunda parte, Ivanildo Fernandes viu o segundo amarelo e deixou o Sporting B a jogar com menos um elemento, mas, aos 66 minutos, os 'leões' conseguiram empatar o jogo.Bilel entrou pela esquerda e rematou para defesa de Tiago Sá, com o recém-entrado Ronaldo Tavares, na recarga, a encostar para a baliza deserta.O Sporting de Braga B conseguiu voltar à vantagem aos 81 minutos, na sequência de uma jogada pela esquerda, em que Thales cruzou rasteiro e Ogana conseguiu desviar para a baliza, garantindo os três pontos.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Xadas, 13 minutos1-1, Ronado Tavares, 66.1-2, Ogana, 81.Pedro Silva, Riquicho (Abdu, 46), Kiki, Ivanildo Fernandes, Pedro Empis, Edu Pinheiro (Ronaldo Tavares, 57), Budag, Pedro Delgado, Bilel, David Sualehe e Leonardo Ruiz (Jovane, 57).(Suplentes: Stojkovic, Bubacar Djaló, Ronaldo Tavares, Ricardo Almeida, Guilherme Ramos, Abdu e Jovane).Treinador: João de Deus.Tiago Sá, D'Alberto, Bruno Wilson, Inácio, Thales, Didi, Chidi, Xadas, Rúben Alves (Leandro, 73), Oti (Joca, 66) e Panyukov (Ogana, 61).(Suplentes: Tiago Pereira, Ogana, Loum, Joca, Jordão, Simão, e Leandro).Treinador: Abel Ferreira.Miguel Libório (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para D'Alberto (31), Ivanildo Fernandes (31 e 49), Pedro Empis (45), Abdu (46), Pedro Delgado (54) e Inácio (90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Ivanildo Fernandes (49),Cerca de 200 espectadores.