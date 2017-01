Continuar a ler

Com o empate desta segunda-feira, o Sporting B somou o oitavo jogo sem vencer e continua em lugar de despromoção, com 26 pontos, enquanto o Sporting da Covilhã também não venceu nos últimos quatro jogos do campeonato, estando em 11.º, com 28 pontos.Na Academia em Alcochete, o Sporting B entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador aos 24 minutos, num jogada rápida em que Pedro Delgado cruzou rasteiro para o remate certeiro de Gelson Dala, de primeira e com o pé esquerdo.Aos 38 minutos, o Sporting da Covilhã esteve perto do empate na sequência de uma lance de bola parada, mas Zarabi, solto na área, rematou por cima da baliza de Pedro Silva.Antes do intervalo, foi de novo Gelson Dala a ter uma boa oportunidade para marcar, mas Igor Rodrigues conseguiu travar o remate do jogador angolano.Na segunda parte, o Sporting B estava melhor, mas foi o Sporting da Covilhã que chegou ao empate. Medarious caiu na área num lance com Abdu Conté e o árbitro assinalou a marca de grande penalidade, proporcionando o golo a Erivelto.Até ao final as duas equipas lutaram muito, mas os lances de perigo foram raros e o empate subsistiu.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Gelson Dala, 24 minutos.1-1, Erivelto, 62, (grande penalidade).Pedro Silva, Pedro Empis, Kiki, Ivanildo Fernandes, Abdu Conté, Guima, Pedro Delgado (Jovane, 74), Gelson Dala, Budag, Ary Papel e Ronaldo Tavares.(Suplentes: Stojkovic, Bubacar Djaló, Ricardo Almeida, David Sualehe, Leonardo Ruiz, Fábio Martins e Jovane).Treinador: João de Deus.Igor Rodrigues, Gilberto, Zarabi (Zé Pedro, 81), Joel, Mike, Djikiné, Diarra, Pintassilgo (Onyeka, 45), Harramiz, Medarious e Erivelto (Luís Pinto, 78).(Suplentes: Hugo Marques, Zé Pedro, Luís Pinto, Prince, Diogo Gaspar e Onyeka).Treinador: António Gouveia.Anzhony Rodrigues (AF Madeira).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Abdu Conté (61) e Pedro Delgado (67).Cerca de 200 espectadores.