Sporting e Benfica venceram este domingo os respetivos adversários, V. Setúbal e Sacavenense, na 10.ª jornada da 2.ª fase do campeonato nacional de juvenis. Os leões mantêm a liderança da Série Sul, com 26 pontos, os mesmos dos encarnados que seguem no 2.º posto.Em Palmela, casa emprestada dos sadinos, o Sporting levou a melhor por 3-0. Babacar Fati bisou aos 24' e aos 69'. Félix Correia, que entrou no segundo tempo, fez o resultado final já em período de descontos (80+3').Em Sacavém, o Benfica entrou a marcar cedo no jogo que terminaria com um 0-3 no placard. Rodrigo Conceição, numa jogada rápida, abriu o marcador aos 2' e Tiago Dantas, aos 52', dilatou a vantagem dos visitantes. Nuno Cunha, aos 75', fechou o resultado numa terceira recarga... de um penálti.