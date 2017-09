Continuar a ler

Com este resultado, o Sporting mantém-se no topo da classificação, mas agora com os mesmo 13 pontos que o Benfica (o jogo dos encarnados com a Naval 1.º Maio não se realizou em virtude do clube da Figueira da Foz ter deixado de participar nas competições de futebol).Consulte aqui resultados e classificações

O Sporting empatou este domingo na deslocação a Setúbal, por 1-1, em jogo da 6.ª jornada da Zona Sul do Campeonato Nacional de Juniores, com a formação leonina a desperdiçar um penálti aos 90 minuto.Aos 30', o Sporting ganhou vantagem, com golo de Elves Baldé, mas aos 78' Miguel Bernardo fez o empate para o V. Setúbal. O resultado já não sofreu alterações, com o guarda-redes sadino a negar a vitória sportinguista ao defender, aos 90 minutos, o penálti batido por Rúben Teixeira.