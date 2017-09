Continuar a ler

Diogo Brás bisou aos 59' e o 4-0 chegou aos 73 minutos por Babacar Fati. Já o Estoril chegou ao golo de penálti, aos 78 minutos, com Diogo Marques a concretizar o castigo máximo. Gonçalo Costa fixou o resultado final, 5-1, aos 89 minutos.





Diogo Brás bisou aos 59' e o 4-0 chegou aos 73 minutos por Babacar Fati. Já o Estoril chegou ao golo de penálti, aos 78 minutos, com Diogo Marques a concretizar o castigo máximo. Gonçalo Costa fixou o resultado final, 5-1, aos 89 minutos.

O Sporting venceu em casa este sábado o Estoril, por 5-1, em jogo da 5.ª jornada da Zona Sul do Campenato Nacional de Juniores, com todos os golos a serem marcados na 2.ª parte do encontro.Diogo Brás abriu o marcador aos 47' para os leões e dois minutos depois foi Tomás Silva quem fez a festa, aumentando a vantagem dos leões para 2-0.