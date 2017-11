Com este resultado o Sporting mantém-se na liderança da Serie E, com 31 pontos, enquanto o Loures é 11.º classificado, com 4 pontos.

O Sporting recebeu e venceu este sábado o Loures, por 5-0, em jogo da 11.ª jornada da Serie E do Campeonato Nacional de Iniciados.Ao intrevalo os leões venciam por 3-0, com golos de Lucas Dias (bis) e Miguel Menino. Já na 2.ª parte, o Sporting voltou a festejar, marcaram André Gonçalves e Rodrigo Marquês.