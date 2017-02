Continuar a ler

Apesar de bem organizados defensivamente, os locais não criaram lances dignos de registo, limitando-se apenas a adiar o segundo golo do Sporting, que acabaria por chegar à passagem do minuto 41, num cabeceamento certeiro de Rodrigo Rego.







Apesar de bem organizados defensivamente, os locais não criaram lances dignos de registo, limitando-se apenas a adiar o segundo golo do Sporting, que acabaria por chegar à passagem do minuto 41, num cabeceamento certeiro de Rodrigo Rego.

O Sporting mantém-se firme na liderança da Zona Sul do campeonato de iniciados (2.ª fase) graças a uma vitória, este sábado, no terreno do Belenenses, por 2-0.A equipa leonina abriu o ativo aos 24', através de um lance feliz protagonizado por Bruno Tavares: ao tentar cruzar, o extremo acabou por colocar a bola diretamente na baliza do seu adversário.

Autor: Tiago Pombo