O Sporting perdeu por 1-0 no terreno do V. Guimarães, em jogo da 5.ª jornada da 2.ª fase (apuramento de campeão) do Campeonato Nacional de juniores. Bence Biró marcou o único golo do encontro, aos 80'.Com este resultado, os leões perdem a liderança da prova (são agora terceiros), ocupada agora pelo Belenenses, que venceu em casa a Académica (1-0). Já os vimaranenses subiram ao segundo posto.