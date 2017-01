Continuar a ler

Depois de duas derrotas e duas vitórias no sábado, o Sporting precisava de dois resultados positivos na manhã deste domingo para se qualificar. E conseguiu o pretendido, diante do Turbine e do Stabaek, em ambos os casos por 2-1.



A equipa de futebol feminino do Sporting terminou no segundo lugar a participação na Haller Cup, que este fim de semana se disputou na cidade alemã de Potsdam, perante um pavilhão com lotação esgotada (dois mil espectadores).As leoas perderam a final que teve lugar este domingo frente à equipa organizadora do torneio, o Turbine Potsdam. Nas meias finais, as sportinguistas tinham derrotado a formação austríaca do St. Pölten, nos penáltis, depois de um empate (1-1) no final dos dez minutos regulamentares.

Autor: Miguel Pedro Vieira