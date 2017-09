Com um golo em cada parte, os iniciados do Sporting venceram com justiça o Cova da Piedade, por 2-0, num jogo de sentido único, mas que se tornou muitas vezes difícil para os leões. O primeiro golo adivinhava-se à meia hora de jogo e acabou por aparecer, aos 32’, através de Miguel Menino, que à entrada da área respondeu a um bom cruzamento de Adriano.

Na segunda parte, apesar de estar em desvantagem, o Cova da Piedade não alterou um milímetro a sua estratégia de contenção, o que obrigou o Sporting a tentar encontrar outras soluções. Uma delas foi a longa distância de Joelson Fernandes, no lance do segundo golo, a oito minutos do final. Um golo de bandeira que acabou com as dúvidas no encontro.

Autor: Tiago Almeida