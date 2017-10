O Sporting recebeu e venceu este sábado a U. Leiria, por 2-0, em jogo da 7.ª jornada do Campeonato Nacional de Juniores, mantendo-se assim na liderança da Zona Sul.Num jogo em que frente a frente estavam o 1.º e 2.º classificados da Zona Sul do Nacional de Juniores, só na 2.ª parte surgiram os golos. Tiago Rodrigues abriu ao marcador aos 70' e Diogo Brás, de penálti, fez o 2-0 aos 78'.Com este resultado, o Sporting mantém-se no 1.º lugar da tabela , com 16 pontos somados, enquanto a U. Leiria caiu para o 3.º lugar, com 14 pontos. O 2.º lugar é agora ocupado pelo Benfica (com os mesmo 16 pontos do rival da 2.ª Circular) que goleou o Estoril, por 5-0