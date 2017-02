Continuar a ler

O V. Setúbal voltaria a marcar, passando para a frente no marcador, aos 53 minutos, por Ruben Aroeira.



Aos 60 minutos, o jovcem leão Eduardo Quaresma fez o empate e Rodrigo Costa no último minuto de jogo (70') marcou o 3-2 da vitória leonina.



Com este triunfo, o Sporting é agora líder da Série Sul do nacional de Iniciados.

O Sporting venceu este domingo o V. Setúbal, por 3-2, em jogo da 9.ª jornada da Série Sul do Campeonato Nacional de Iniciados. Os jovens leões conquistaram os três pontos e beneficiaram da empate do Benfica no terreno do Barreirense subindo assim à liderança da classificação, com 24 pontos.Tiago Tomás, aos 24 minutos, abriu o marcador dando vantagem ao Sporting, mas a jovem formação sadina repôs a igualdade três minutos depois, através de Hugo Neves.