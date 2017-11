Continuar a ler

Antes do jogo seguinte, no momento da apresentação dos jogadores, o ovacionado foi Leitão, pivô que já representou o Sporting e que agora está no Halle-Gooik.A atitude dos sportinguistas não ficou indiferente aos dois jogadores, que mostraram gratidão pelo carinho."Foi muito bom jogar aqui e sentir algum carinho por parte dos portugueses, que não vêm só o Sporting. Não estava à espera, fiquei contente por sentir os portugueses do meu lado", referiu André Gomes.Para Leitão foi ainda mais especial, por se tratar de um regresso a casa. "Foi emocionante chegar a um lugar onde fui muito feliz e ver as pessoas sorrirem e aplaudirem. É a maior vitória que um jogador pode ter. Ver que valorizaram o meu trabalho vale mais do que qualquer medalha", rematou.Leitão mostrou-se triste por não ter conseguido a vitória, mas reconheceu que o Sporting tem uma equipa muito forte. André Gomes defronta os vice-campeões europeus esta qinta-feira, às 20h30, e não espera facilidades"Esperamos um jogo muito difícil, frente a uma das melhores equipas do Mundo, o Sporting. Vamos tentar fazer tudo para conseguir um bom resultado. Sabemos que é difícil, mas vamos jogar sem medo, temos de arriscar", começou por dizer o ala do Nacional Zagreb, rematando: "O Sporting é favorito até a ganhar este troféu, a par do Inter Movistar e do Barcelona".