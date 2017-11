Para além das questões futebolísticas, a partida entre Portugal e Estados Unidos – a exemplo da realizada com a Arábia Saudita – visa reunir verbas para auxiliar as vítimas dos incêndios que a 15 de outubro afetaram praticamente todo o centro e norte do país. Nesse sentido, para além dos bilhetes vendidos para o Magalhães Pessoa (lotação deverá esgotar), será possível contribuir através de telefonemas para as linhas criadas para este efeito.Entretanto, os norte-americanos também não ficaram indiferentes a esta campanha e depois da sua equipa ter deixado uma mensagem vídeo ao povo português, ontem soube-se que foi feita um contribuição de 50 mil dólares (cerca de 42.855 euros), segundo afirmou o embaixador George Glass. "Muitas destas pessoas afetadas perderam tudo", declarou.