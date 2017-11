Stephen Eustáquio já passou de promessa a certeza no Mar. O médio, de 20 anos, chamado recentemente para os próximos compromissos da Seleção sub-21 de Portugal, tem sido um dos destaques da boa campanha dos leixonenses esta temporada e já desperta a cobiça de emblemas com maiores argumentos.

"Surgiram vários clubes interessados, da 1ª Liga portuguesa e também do estrangeiro, nomeadamente da 2ª divisão de Inglaterra", assumiu o presidente da SAD dos matosinhenses, Paulo Lopo, que, ainda assim, não pretende abrir mão de um dos maiores ativos do plantel: "Não estamos com a corda na garganta, estamos numa situação estável e, portanto, não vamos ceder. A única hipótese seria vender a um clube que o deixasse ficar cá até ao final da época."

A cumprir a primeira temporada no futebol profissional, Stephen Eustáquio leva já 17 jogos com a camisola do emblema de Matosinhos, o que faz de si o mais utilizado do plantel até ao momento, não tendo falhado qualquer partida oficial. O jovem médio foi uma das caras novas da revolução que o Leixões sofreu no mercado de verão, depois de duas temporadas de bom nível e a jogar com grande regularidade ao serviço do Torreense, emblema que militava no Campeonato de Portugal.



Capacidade técnica faz um 6 moderno



Rui Narciso treinou Stephen Eustáquio numa temporada em que o médio se evidenciou e conhece melhor do que ninguém as suas qualidades. "É um jogador muito intenso com e sem bola, forte na recuperação e nos duelos individuais. Acrescenta após a recuperação, pois tem qualidade técnica e conhecimento dos momentos do jogo, sendo importante na 1.ª fase de construção", explicou o ainda técnico do Torreense, que olha para Eustáquio como um 6, embora possa alinhar também a 8. "No nosso enquadramento foi como 6 que trabalhou e o facto é que sobressaiu", vincou.



NÚMEROS





jogos já realizou Stephen Eustáquio esta temporada pelo Leixões. O jovem médio não falhou qualquer jogo oficial e é o mais utilizado do plantelépocas passou Eustáquio no Torreense, emblema no qual se evidenciou até chegar aos campeonatos profissionais pela porta do Leixões