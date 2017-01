A saída de Sturgeon para o Celtic conheceu desenvolvimentos nas últimas horas e, nesta altura, pode dizer-se que a saída do extremo é quase certa.

De acordo com o que Record conseguiu apurar, a proposta do clube britânico já foi formalmente apresentada à SAD do Belenenses, mediante um valor de aproximadamente 800 mil euros – a verba que os azuis estabeleceram para poder negociar –, mas há ainda uma condição imposta pelo presidente da sociedade, Rui Pedro Soares: a de encontrar, no decorrer do mercado de inverno, um reforço com as mesmas características de Sturgeon, isto é, que possa atuar em ambos os flancos e tenha polivalência para aparecer em zonas mais interiores.

Os azuis encontram-se atentos a boas oportunidades de negócio nesta reabertura do mercado, havendo vários nomes referenciados, mas ainda sem grandes conclusões. Admite-se que o dossiê relativo a este assunto tenha uma epílogo para breve, até porque Sturgeon já fez saber que não renova contrato, sendo esta a última oportunidade para a SAD realizar algum encaixe financeiro.

Autor: João Pedro Abecasis