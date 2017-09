Continuar a ler

A seleção portuguesa volta a entrar em campo na próxima quinta-feira frente à Geórgia, em jogo marcado para o Complexo Desportivo da Tocha, em Cantanhede, a partir das 16:00. No entanto, a formação britânica não chegou a desfrutar por muito tempo dos efeitos anímicos do golo do empate, visto que Telma Encarnação estava com o 'pé quente' e bisou aos 54 minutos.No outro jogo hoje disputado, a Áustria venceu a Geórgia por 13-0.A seleção portuguesa volta a entrar em campo na próxima quinta-feira frente à Geórgia, em jogo marcado para o Complexo Desportivo da Tocha, em Cantanhede, a partir das 16:00.

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-17 venceu esta segunda-feira a Irlanda do Norte por 2-1, na primeira jornada do grupo 10 da fase de qualificação para o Euro2018, que se disputa na Lituânia.Em Cantanhede, a 'equipa das quinas' entrou forte no jogo e marcou logo aos dois minutos por Telma Encarnação, mas as irlandesas restabeleceram a igualdade no início da segunda parte, por Lea Mcevoy.

Autor: Lusa