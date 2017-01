Continuar a ler

Portugal apurou-se para a Ronda de Elite, a decorrer entre 06 e 11 de abril, na Holanda, como um dos melhores segundos classificados, tendo o sorteio ditado como adversárias a campeã em título França, a Eslovénia e a seleção anfitriã.



A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-19 encerrou esta quinta-feira com uma derrota frente à Suíça, por 3-1, em Vila Real de Santo António, o estágio de preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o Euro'2017.O grupo orientado por Susana Cova encerrou a preparação com nova derrota, depois de na terça-feira ter perdido com a República da Irlanda, por 4-0, num jogo-treino também realizado em Vila Real de Santo António.

Autor: Lusa