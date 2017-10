A Seleção Nacional S sub-19 empatou esta quinta-feira (0-0) no segundo jogo de preparação com a congénere da Polónia, disputado no Estádio Municipal da Sertã.Depois de se ter imposto por 2-1 no primeiro confronto, realizado na terça-feira, a equipa orientada pelo selecionador José Paisanadeteve alguma superioridade sobre a adversária na partida de hoje, mas foi incapaz de a transformar em golos.A equipa nacional está a preparar a participação na primeira fase de qualificação para o Europeu da categoria de 2018, na qual ficou incluído no grupo 5 - cujos jogos se vão realizar em Portugal -, em conjunto com a Irlanda do Norte, Chipre e Noruega.

Autor: Lusa