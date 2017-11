Continuar a ler

O sorteio para esta fase, a disputar na primavera de 2019, realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, marcou a estreia do Liechtenstein nas competições femininas.



Portugal chegou às meias-finais do Europeu de sub-19 de 2012, na sua única participação na competição. O sorteio para esta fase, a disputar na primavera de 2019, realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, marcou a estreia do Liechtenstein nas competições femininas.Portugal chegou às meias-finais do Europeu de sub-19 de 2012, na sua única participação na competição.

A seleção portuguesa de futebol feminino de Sub-19 vai enfrentar Itália, Roménia e Bulgária no Grupo 11 da primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa da categoria de 2019, marcado para a Escócia.Os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos e os dois terceiros classificados com melhores resultados frente ao primeiro e segundo de cada um dos agrupamentos vai avançar para a Ronda de Elite, fase que já conta com França e Espanha.