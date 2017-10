Continuar a ler

A formação lusa somou seis pontos com a vitória, à semelhança da Noruega, que goleou a Irlanda do Norte pelo mesmo resultado, com as duas formações a apurarem-se para a próxima fase.Portuguesas e norueguesas medem forças no domingo, pelas 16:00, no Estádio do Fontelo, em Viseu, e disputam o primeiro lugar no grupo 5 do primeiro torneio de apuramento para a fase final, que vai decorrer na Suíça em 2018.