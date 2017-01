O técnico nacional José Luís Mendes chamou 14 jogadores para os jogos de preparação da Seleção Nacional sub-21 frente a Espanha. Benfica e Quinta dos Lombos são os emblemas mais representados. Um dos grandes ausentes é o sportinguista Varela, que se lesionou no primeiro de dois jogos de preparação da Seleção A com a Rússia. O duelo marcou a 1.ª internacionalização do jovem leão.Os duelos ibéricos realizam-se nos próximos dias 6 e 7 de fevereiro, em Bragança e Vila Flor, respetivamente. Foram convocados: Tiago Sousa (Caxinas); Daniel Costa (Fundão); Alesandro Almeida, Gonçalo Sobral e Paulo Pereira (Quinta dos Lombos);Roberto Mendes (Leões de Porto Salvo); Francisco Rodrigues (Vinhais); Ricardo Páscoa (Portimonense); Afonso Jesus, Cristiano Marques e Tiago Fernandes (Benfica); Rui Silva (Sp Braga); José Machado e Manuel Mesquita (Sporting).

Autor: Cláudia Marques