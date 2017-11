Continuar a ler

Este reforço do Tondela é precisamente o irmão de Sulley Muntari, que já passou por clubes históricos do futebol italiano e europeu, como o AC Milan e o Inter.



Sulley Muniru, médio de 25 anos, é reforço do Tondela até junho de 2019. A contratação do ganês foi anunciada esta terça-feira pelo emblema beirão.Sulley estava sem clube desde que deixou o Steaua Bucareste no verão, onde passou as duas últimas épocas, ele que também já representou o Cluj.

Autor: André Gonçalves