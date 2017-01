Alguns elementos dos Super Dragões, principal claque portista, estiveram esta quinta-feira ao início da tarde no centro de treinos dos árbitros na Maia, tendo falado com alguns dos juízes, em especial Artur Soares Dias, o nomeado para o Paços de Ferreira-FC Porto do próximo fim-de-semana.



O internacional portuense foi mesmo ameaçado pelos referidos indivíduos, que prometeram voltar caso o encontro marcado para sábado não agrade aos portistas. Soares Dias ouviu o que tinham para lhe dizer mas acabou por treinar normalmente, tal como os restantes árbitros presentes no local.

