Jogador arrependido



Rúben Freire não quis prestar declarações, mas Record sabe que a decisão de entrar em campo foi tomada a quente, apenas para ajudar a equipa a não sofrer mais um golo, tendo prontamente mostrado arrependimento pela atitude.



Veja aqui o vídeo do lance, num jogo que foi transmitido na íntegra no Record online.

E quando se pensava que no futebol estava tudo visto, eis que o inesperado aconteceu. O jogo U. Leiria-Sertanense (Série E da fase de permanências e descidas do Campeonato de Portugal) ficou marcado por um momento caricato: quando estavamdecorridos 90’+3, com o resultado em 2-1, um livre direto para os da casa obrigou um jogador visitante a tomar uma atitude. A bola bate na trave e Rúben Freire, um suplente do Sertanense que estava junto ao poste, entrou em campo para evitar o golo.O árbitro, Paulo Raposo, não viu o lance e acabou o jogo pouco depois. Caso tivesse visto, a sua missão era expulsar o jogador do Sertanense, por ter tentado atrapalhar a missão do adversário, mesmo que não tenha tocado na bola ou tido interferência direta no lance. Além disso, era motivo para marcar penálti. A U. Leiria só não quis complicar ainda mais a situação porque estava em vantagem e até ganhou o jogo, mas se estivesse em desvantagem, podia ter avançado com um protesto.

Autor: Miguel Pedro Vieira