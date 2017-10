Continuar a ler

"Agora preocupo-me com uma recuperação consistente, para não ter nenhuma recaída", acrescenta, sublinhando que só pensa em estar a 100 por cento para ajudar a equipa, que acredita estar a recuperar a confiança e vai estar rapidamente em alta. "Não pensamos na subida, o mais importante é ir ganhando jogo a jogo", remata.



Formado no Sporting, o avançado está feliz pela experiência no União da Madeira, que está a correr ainda melhor do que o esperado. "Estou a gostar muito, está a surpreender-me. Pensei que ia sentir mais dificuldades de adaptação, mas já me sinto em casa", refere Betinho, que vai permanecer mais umas semanas em Lisboa de forma a realizar os trabalhos de recuperação. "Agora preocupo-me com uma recuperação consistente, para não ter nenhuma recaída", acrescenta, sublinhando que só pensa em estar a 100 por cento para ajudar a equipa, que acredita estar a recuperar a confiança e vai estar rapidamente em alta. "Não pensamos na subida, o mais importante é ir ganhando jogo a jogo", remata.Formado no Sporting, o avançado está feliz pela experiência no União da Madeira, que está a correr ainda melhor do que o esperado. "Estou a gostar muito, está a surpreender-me. Pensei que ia sentir mais dificuldades de adaptação, mas já me sinto em casa", refere Betinho, que vai permanecer mais umas semanas em Lisboa de forma a realizar os trabalhos de recuperação.

"Boa tarde, queridos adeptos! Hoje trazemos uma boa notícia: após intervenção cirúrgica, estão afastados os piores cenários em relação à lesão de Betinho e o seu regresso fica agora apontado para o fim do mês de dezembro." Foi assim, com uma mensagem na página oficial do Facebook, que o U. Madeira anunciou que, ao contrário do que se temia, a rotura no ligamento lateral do joelho direito do avançado não foi total mas sim parcial, afastando-se o cenário de seis meses de baixa.Betinho, de 24 anos, cedido pelo Belenenses aos insulares, confessa que não ganhou para o susto, tendo recebido a boa nova só depois de ter acordado da operação. "Fiquei muito contente, apontava-se para uma paragem de 5/6 meses e o tempo reduziu bastante. Um jogador de futebol quer estar em atividade, estar parado ainda por cima por uma lesão tão grave é muito mau", confidencia o jogador a Record.

Autor: Cláudia Marques