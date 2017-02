Continuar a ler

Durante uma primeira parte de controlo equilibrado e de disputa física, o Belenenses acabou por chegar à vantagem com um golo de David, depois de uma boa jogada de João Marques, que tirou um adversário da frente e serviu para o companheiro 'faturar'.Apesar de algumas oportunidades por parte do Futsal Azeméis, os 'azuis do Restelo' não se acomodaram e continuaram a atacar a baliza adversária, acabando por aumentar a vantagem, depois de uma bola longa ter apanhado Cristiano em contrapé e Jota, tirando o 'guardião' da frente, empurrou para o fundo das redes.No segundo tempo, assistiu-se, no pavilhão Multiusos de Gondomar, a um autêntico 'festival' de golos, com os primeiros dois a serem marcados pelo Belenenses, por intermédio de Tunha e Bruninho.O Futsal Azeméis ainda esboçou uma tentativa de reviravolta, ao apontar dois golos num período de dois minutos, por Ruca e Mica, enquanto jogava com guarda-redes avançado.Porém, o risco tomado pelos oliveirenses fez 'ricochete', com Jota a apontar dois golos no mesmo minuto, aproveitando a baliza vazia.Já ao cair do pano, Jander assinou o resultado final, ao concretizar um livre direto diante de Gérson.Jogo realizado no Pavilhão Multiusos, em Gondomar.Árbitros: José Gomes e Pedro Costa.Cláudio, Jota, André Nabais, Dura e Jander. Jogaram ainda: David, João Marques, Bruninho, Tunha, Fábio Armando, Julião e Liléu. Treinador: Carlos Teixeira.Cristiano, Hélder Ferreira, Ruca, Emerson Ribeiro e Luís Matos. Jogaram ainda: Gérson Pinho, Spock, Bruno Lourenço, Porfírio Moreira, Mica e André Gomes. Treinador: Ricardo Canavarro.Ao intervalo: 2-0Marcadores: David (8'), Jota (17', 34' e 34'), Tunha, (22'), Bruninho (30') e Jander (39'); Ruca (30') e Mica (32')Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ruca (19') e André Gomes (27')Assistência: cerca de 300 espectadores