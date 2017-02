Continuar a ler

Ainda assim, o técnico, de 47 anos, diz que está contente com o plantel que tem e com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, mas explica que "estar a fugir à situação e ao momento" que atravessa, seria irrealista.Relativamente à competição, Kitó Ferreira salienta o trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e afirma que é um privilégio estar presente nas duas edições realizadas até agora."Tenho que dar os parabéns à FPF. Espero que o trabalho que está a ser feito em prol do futsal seja, de certa forma, cada vez mais visto. Quer pelos media, quer pelos agentes comerciais, industriais e financeiros, para que Portugal olhe cada vez mais para este produto que é tão fascinante e apaixonante. Basta olhar para um campo de futsal e ver a forma como a modalidade decorre a cada segundo. Merece que o país olhe cada vez mais para ela", defendeu.O Modicus e os Leões de Porto Salvo defrontam-se na quinta-feira em jogo da final a oito da Taça da Liga, que vai decorrer até domingo no pavilhão Multiusos de Gondomar.