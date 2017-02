O Pavilhão Multiusos de Gondomar recebe hoje as meias-finais da 2ª edição da Taça da Liga. O Sporting, detentor do troféu, reencontra o Modicus nesta fase – na época passada venceu por 5-2. Já o Fundão, finalista vencido na edição anterior e que eliminou o Benfica nos ‘quartos’, defronta o Belenenses, único estreante nesta fase da prova.

Ontem, os quatro capitães juntaram-se no Colégio Paulo VI, em Gondomar, para fazer a antevisão das partidas. Com a presença de muitos alunos desta instituição escolar na sala, a apresentação terminou com questões dos jovens, na qual se salientou a que foi colocada ao jogador leonino, João Matos, sobre se assistiu, na véspera, ao debate entre os candidatos à presidência do clube. "Havia o debate e o jogo Fundão-Benfica. Nós vimos a partida, pois estamos focados só para a competição." Quanto ao tema principal, acrescentou. "Faz parte dos nossos objetivos ganhar a Taça da Liga. Temos de estar alerta, dar o máximo e jogar nos limites. É a segunda final após o primeiro jogo", disse.

No lado do Modicus, o capitão Ricardo Ferreira mostrou esperança em continuar na prova. "Temos consciência de que é um jogo difícil, frente a um candidato ao título. Na época passada, defrontámo-nos nas meias-finais e estivemos a ganhar até perto do fim. Este ano ambicionamos mais, vamos jogar para ganhar." Mais tarde, entram em campo Fundão e Belenenses, num duelo em que o capitão dos fundanenses, Couto, não espera facilidades. "Não tivemos muita sorte no sorteio, ganhámos ao Benfica mas se não vencermos este jogo, com o 3º classificado da Liga, não valeu de nada. Vai ser complicado." No lado dos azuis, Bruninho salientou: "O Fundão é uma equipa bastante complicada, com qualidade e boas individualidades. Sabemos que temos de dar o máximo para passar."

Autor: João Baptista Seixas