Continuar a ler

O selecionador nacional lembrou que a Letónia criou "muitas dificuldades" a Portugal no primeiro embate, no Algarve, apesar do encontro ter terminado com uma goleada por 4-1.



"Só depois dos 70 minutos é que conseguimos marcar mais golos. Até essa altura, criou muitos problemas. Já lá defrontei a Letónia duas vezes enquanto selecionador da Grécia e sei bem das dificuldades. Não quero foco noutros jogos. É fundamental e muito importante para Portugal vencer a Letónia", concluiu. O selecionador nacional lembrou que a Letónia criou "muitas dificuldades" a Portugal no primeiro embate, no Algarve, apesar do encontro ter terminado com uma goleada por 4-1."Só depois dos 70 minutos é que conseguimos marcar mais golos. Até essa altura, criou muitos problemas. Já lá defrontei a Letónia duas vezes enquanto selecionador da Grécia e sei bem das dificuldades. Não quero foco noutros jogos. É fundamental e muito importante para Portugal vencer a Letónia", concluiu.

Ainda com dois encontros antes da Taça das Confederações - frente ao Chipre (particular) e Letónia (jogo de qualificação para o Mundial'2018) -, Fernando Santos frisou que a competição que arranca na Rússia a 17 de junho não está na sua lista de prioridades... para já."[O jogo com a Letónia] É o atual foco. Neste momento, para mim, a Taça das Confederações é zero, entre aspas, claro. Temos até dia 7 para entregar a convocatória final na FIFA e estamos agora a preparar o jogo com a Letónia", afirmou esta quinta-feira o selecionador nacional em conferência de imprensa

Autor: Sofia Lobato