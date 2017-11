Continuar a ler

A equipa treinada por Mário Narciso entrou bem, colocando-se em vantagem no primeiro período, com um belo golo de Bruno Novo, com um pontapé de bicicleta, a 3.46 minutos do final do período inaugural.Quando tudo indicava uma vantagem no descanso, a equipa das quinas foi surpreendida por um remate do guarda-redes russo Chuzhkov, a cinco segundos para o final, com o guardião Andrade 'tapado' por Aleksey Makarov.O golo colocou os russos por cima, já no segundo período, no qual chegaram ao 2-1, por Paporotnyi, a 7.49 minutos do final.No terceiro período, também o guarda-redes Andrade marcou, com Portugal a igualar a 2-2 com o remate de baliza a baliza, com a bola a sofrer um ressalto na areia, e já muito perto do final o livre de Jordan garantiu a final.Na final, Portugal encontrará o vencedor da segunda meia-final, entre Brasil e Irão.Na fase de grupos, a equipa das quinas perdeu por 4-1 com a seleção canarinha, enquanto, no Grupo B, o Irão foi segundo, atrás da Rússia.A seleção portuguesa tinha como melhor resultado, em seis edições da Taça Intercontinental um terceiro lugar, alcançado em 2014.A Rússia venceu três edições (2011, 2012 e 2015), o Brasil duas (2014 e 2016) e o Irão uma (2013).