Depois de uma sequência de três jogos fora de casa, entre os quais as visitas ao Dragão e a Alvalade, Nuno Manta está de regresso à zona de conforto de Santa Maria da Feira, uma vez que o atual treinador soma apenas vitórias no Estádio Marcolino de Castro.Um desempenho fundamental para o patamar de equilíbrio delineado pela SAD fogaceira e que também foi um dos argumentos que conduziu Nuno Manta ao comando da equipa a título definitivo, pelo que o objetivo para a receção ao V. Guimarães é dar continuidade a esse registo.Recorde-se que Nuno Manta assumiu a liderança do Feirense interinamente em 2012/13, onde arrecadou triunfos frente a Moreirense e U. Madeira. Esta temporada, consumada a saída de José Mota e antes de merecer o voto de confiança da SAD, o técnico também já bateu o Paços de Ferreira.

Autor: Pedro Malacó