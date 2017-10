Continuar a ler

Tandjigora lesionou-se ao serviço da seleção do Gabão frente a Marrocos. Deixou o relvado bem cedo no jogo e acabou por confirmar-se o pior dos cenários para o médio-centro.



Já se sabia que não iria defrontar o Santa Clara para a Taça de Portugal, mas o pior dos cenários para Tandjigora acabou mesmo por confirmar-se. Os exames complementares que o gabonês realizou ontem foram esclarecedores: rotura total do ligamento anterior do joelho esquerdo, lesão que obrigará Tandjigora a parar, pelo menos, seis meses.Más notícias para Domingos Paciência. O treinador tinha em Tandjigora um dos jogadores chave para o meio-campo dos azuis do Restelo. Confiança total do técnico no internacional gabonês que foi utilizado em todos os jogos da Liga NOS e apenas frente ao Benfica, no Estádio da Luz, não foi titular. Agora, Domingos Paciência vai ser obrigado a mexer no meio-campo da equipa, numa alteração que não será fácil de fazer, já que o treinador não conta com nenhum jogador no plantel com as mesmas características do gabonês.

Autor: André Ferreira