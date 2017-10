Os responsáveis do Belenenses não estão preocupados com a situação de Tandjigora, indevidamente utilizado pela seleção do Gabão, no encontro de 2 de setembro, frente à Costa do Marfim. A federação gabonesa foi multado em 5.200 euros e punida com derrota (0-3). Mas nada disto impede o jogador do Belenenses, que, ao queapurou, se encontra "tranquilo", de defrontar Marrocos, no próximo sábado, voltando a Lisboa no dia 11.

Autor: João Lopes