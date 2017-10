O Belenenses está a tentar que a federação do Gabão liberte Tandjigora rapidamente, se possível já hoje, para poder avaliar com exatidão a lesão no joelho esquerdo que obrigou o médio a abandonar, aos 18 minutos, a partida de sábado, diante de Marrocos, que os gaboneses perderam, por 3-0. O clube do Restelo sabe que o futebolista, de 27 anos, foi ontem submetido a uma ressonância magnética, desconhecendo-se ainda o resultado.

Autor: João Lopes