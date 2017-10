Más notícias para Domingos Paciência. Tandjigora regressou do compromisso da seleção do Gabão lesionado no joelho esquerdo, uma lesão que preocupa os responsáveis dos azuis uma vez que a situação pode ser grave. O médio será reavaliado durante o dia de hoje, durante o qual vai realizar alguns exames médicos que vão determinar a extensão da mazela bem como o tempo de paragem que Tandjigora vai ser obrigado a enfrentar.O treinador da equipa do Restelo vê-se assim privado de um jogador que tem sido peça determinante na manobra do meio-campo. O gabonês, de 27 anos, não estará disponível para a partida com o Santa Clara, referente à Taça de Portugal, ao contrário de Saré, que regressou e treinou-se com a equipa.

Autores: A.F.