Consciente que o caminho para a total recuperação é ainda longo, Tandjigora, de 27 anos, deixou uma garantia:"Sou como um soldado, que quando vai à guerra tem de estar preparado para cair, mas sobretudo para se levantar. Encaro este período de recuperação com muita força e motivação, principalmente pela confiança que depositaram em mim e por todo o apoio que me têm dado. Ainda hoje tirei os pontos da cirurgia e o médico ficou surpreendido pela positiva, porque estou a evoluir muito rápido e sinto que vou voltar ainda mais forte. Ainda vou voltar a dar alegrias aos adeptos esta temporada".

Merlin Tandjigora renovou contrato com o Belenenses até 2021, ficando com uma cláusula de rescisão de 4 milhões de euros. O médio, que se lesionou com gravidade ao serviço da seleção do Gabão, atravessa uma longa paragem e, em declarações à assessoria de imprense dos azuis, não escondeu a emoção pela a atitude tomada pelos dirigentes neste momento complicado da carreira."Quando cheguei ao Belenenses, vinha de um período de inatividade de cinco meses. Mesmo assim, correram o risco de me contratar e apostaram em mim para reforçar a equipa. Desde aí, senti logo uma força enorme por me terem dado a oportunidade de vir para Portugal e representar um clube da dimensão do Belenenses. Por outro lado, senti-me na obrigação de retribuir essa confiança dentro de campo com muito trabalho e honestidade. Neste momento, depois de ter assinado a renovação de contrato, não tenho palavras para descrever o que sinto. Estou lesionado e vou estar sem jogar durante algum tempo e, mesmo assim, quiseram que prolongasse a minha ligação com o Belenenses. Estou muito grato a toda a equipa técnica, à estrutura, sobretudo ao presidente Rui Pedro Soares, diretor-geral José Luís e diretor desportivo Hugo Viana, por mais um voto de confiança", frisou.