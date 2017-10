Continuar a ler

Na sua quarta época no Caldas, o avançado soma 42 golos em 105 jogos, em todas as provas, e espera não ficar por aqui. "Quero chegar ao futebol profissional", diz a Record, revelando a meta traçada para a presente época: 25 golos. "É um bocado alta, mas isso ajuda-me a manter o foco", explica.



Curioso é o facto de João Tarzan não ter começado como ponta-de-lança, mas sim a médio e até se sente melhor a jogar atrás do avançado. "Sinto-me mais livre à volta desse jogador, porque se ele segurar bem a bola sei que muito provavelmente a vou receber de frente para a baliza numa zona mais perigosa", remata.



Elogios do treinador



O cinema revelou ao mundo a lenda de Tarzan, o rei da selva, que expulsava do seu território todos os inimigos. Record apresenta-lhe outro Tarzan, João de nome próprio, avançado do Caldas, o rei dos marcadores do Campeonato de Portugal, com seis golos em seis jogos. O atacante quer estrear-se a marcar na Taça de Portugal para assim expulsar o Cesarense da prova.Aos 22 anos, João Tarzan está a realizar o seu melhor arranque de sempre. Ele sabe o segredo. "Apercebi-me que havia uma altura da época em que me sentia muito bem e as coisas saíam melhor, por isso comecei a trabalhar esse aspeto desde o início desta época e os golos são o resultado desse trabalho", resumiu.

Autores: Joel Ribeiro