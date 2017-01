Hervé Tchami já não é jogador do Feirense. O avançado camaronês, de 28 anos, acertou a rescisão com o clube de Santa Maria da Feira após ter realizado apenas três encontros em meia época.Recorde-se que o futebolista foi contratado no último defeso aos turcos do Giresunspor.

Autor: Flávio Miguel Silva