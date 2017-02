Continuar a ler

Paulo Tavares justificou: "Torna-se muito difícil [campeonato] devido à qualidade e quantidade que, tanto o Sporting como o Benfica, têm em termos de jogadores. Por isso, é um jogo onde vamos dar tudo, como em todos, mas é sem dúvida uma das competições em que equipas como o Braga/AAUM pode ganhar um troféu."



Esta época, o Braga/AUUM já disputou dois jogos contra o Benfica e o Sporting, tendo perdido dois e empatado outros tantos, sendo que um destes empates foi 'arrancado' em casa das 'águias', que no sábado 'vingaram-se' dos 'arsenalistas', ao golearem por 6-3.



Questionado sobre uma possível desilusão se não chegar à final, o treinador respondeu que se a equipa disputar o jogo com o Sporting como tem vindo a acontecer, não vai haver desilusão.



"O jogo é assim, alguém tem de perder e alguém tem de ganhar. Em Portugal precisamos de perceber que o desporto é isto. O fundamental para amanhã é estarmos dentro de jogo. Se estivermos dentro de jogo, se tivermos o grupo concentrado, penso que é possível ultrapassar o Sporting", concluiu.



O treinador de futsal do Sporting de Braga/AAUM, Paulo Tavares, admitiu esta quarta-feira que a Taça da Liga é uma grande aposta por parte do clube, na antevisão ao jogo da final a oito frente ao Sporting."Uma das competições onde as ditas equipas mais pequenas podem brilhar é na Taça da Liga. Amanhã, o Sporting pode ter um dia mau e o Braga/AAUM ter um dia bom. É óbvio que é uma grande aposta nossa este tipo de competição, seja a Taça de Portugal ou a Taça da Liga, porque o campeonato é à melhor de cinco", disse o técnico.

Autor: Lusa