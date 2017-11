Temur Alekberov era um homem desiludido no final da partida do Dina Moscovo com o Nacional Zagreb, que terminou com uma vitória dos croatas por 3-2 "Como tinha dito na antevisão, a equipa tem jogadores com pouca experiência para uma competição deste nível. Cometemos erros muito graves", lamentou o treinador."Queremos levar daqui experiência para que possam crescer e jogar mais forte na próxima vez", acrescentou o treinador, que assumiu que no segundo jogo espera níveis de ansiedade menores.

Autor: Cláudia Marques