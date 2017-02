Dos capitães do Boavista não deverá ser apenas Idris a falhar a receção ao FC Porto. Bernardo Tengarrinha não é convocado desde 18 de dezembro e nem mesmo o castigo do senegalês deve fazer regressar o médio português às opções de Miguel Leal.

Em final de contrato com os axadrezados, Tengarrinha recusou ainda antes do Natal uma proposta para renovar e, praticamente desde essa altura, deixou de ser convocado. Ao que Record apurou, a SAD recebeu mais do que um contacto do estrangeiro para transferir o jogador na reabertura de mercado de janeiro, mas o interesse dos clubes esbarrou nos 50 mil euros exigidos pelo passe do médio, de 28 anos.

