É já hoje, a partir das 18 horas, que se vai realizar a assembleia geral da Federação Portuguesa de Futebol, com o principal ponto da ordem de trabalhos a ser a aprovação do Relatório e Contas relativo a 2016/17. A FPF apresentou um resultado positivo de 3,7 milhões de euros, um aumento de 22% em comparação com o ano anterior, numa altura em que o foco de Fernando Gomes também tem estado em encontrar formas de ‘resolver’ a crispação no futebol português.

No entanto, esse assunto deverá ficar para outra altura, de acordo com várias fontes das diferentes Associações de Futebol contactadas por Record. Nenhuma AF apresentou pedidos para acrescentar pontos à ordem de trabalhos, mesmo que vá haver uma intervenção do presidente da FPF.

Em cima da mesa estará apenas a votação do R&C, mesmo que possa haver algum tipo de debate, após Fernando Gomes ter apresentado várias propostas na Assembleia da República. Nesse sentido, Manuel Machado, líder da AF Braga, garante que é preciso refletir. "Há situações de desconfiança e condicionamento e temos de olhar pelo futebol", explicou-nos. Diga-se que também serão aprovadas as atas da anterior AG, em que foi chumbada a alteração ao artigo 136º do Regulamento Disciplinar, que passaria a proibir o ato de fumar, incluindo cigarros eletrónicos, na zona técnica.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Tiago Ribeiro