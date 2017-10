Decorreu ontem, no Tribunal de Santa Maria da Feira, mais uma sessão do caso que envolve o Moreirense num alegado crime de corrupção desportiva na época 2011/12. Desta vez, os trabalhos foram dedicados à audição de testemunhas de acusação, sendo a mais significativa a de Hugo Santos, atual jogador do Sporting Ideal, dos Açores, e ex-jogador da Naval.

Em 2011/12, o atleta defendia o emblema da Figueira da Foz e contou ter sido contactado telefonicamente por Nuno Mendes, ex-jogador do Moreirense. Após esse contacto, Mendes deslocou-se, segundo o relatado por Hugo Santos, ao seu apartamento na Figueira da Foz e terá tentado ‘aliciar’ o seu colega de profissão, que disse ter terminado logo a conversa após perceber o pretendido. Por outro lado, não confirmou se Nuno Mendes tinha instruções da parte do Moreirense para praticar tal ato.

