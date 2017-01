O plantel do União da Madeira não está fechado. Quem o diz é o presidente Filipe Silva. Os unionistas estão no mercado para contratar mais dois jogadores: um guarda-redes e um avançado. Contratado está o lateral direito Thiago Ennes, um brasileiro de 20 anos, que chega por empréstimo do Flamengo por época e meia. Este defesa deve chegar à Madeira nas próximas horas e antes de partir para Portugal, este futebolista renovou o seu vínculo com os brasileiros até Fevereiro de 2019.

Ricardo Campos e Chastre lesionados

O azar voltou a bater à porta do guarda-redes Ricardo Campos, pois está lesionado de novo e terminou a temporada. Recorde-se que este jogador sofreu uma lesão no Dragão na época passada frente aos portistas e este ano teve de ser utilizado antes da chegada de Nilson. Agora volta a parar. Também Chastre que se transferiu este ano para a Madeira contínua sem poder representar os azuis e amarelos. Primeiro foram problemas burocráticos e agora uma lesão que o afasta dos relvados. Assim, do estrangeiro virá um jovem guarda-redes com perspetiva de futuro e de valorização. Também será contratado mais um extremo, enquanto o plantel ainda irá ter reajustes em termos de saídas. Pelo menos foi esta a revelação do presidente Filipe Silva.

Autor: João Manuel Fernandes