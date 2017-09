Continuar a ler

O ministro reagia a um artigo do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que alertou hoje para os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" e de um "constante tom de crítica em relação à arbitragem", instando à ação dos clubes e Estado.



"É necessário que os clubes saibam encontrar pontes de diálogo naquilo que os une -- e na minha opinião é muito! -- e, de uma vez por todas, deixem de permitir que os seus símbolos, a sua história e a sua força sejam capturados para a apologia do ódio", escreveu Fernando Gomes.



O ministro Tiago Brandão Rodrigues disse que o líder da FPF só apontou o que já está identificado como "fenómenos que não fazem parte do futebol". E considerou que a Federação, a Liga de Clubes e a tutela têm que garantir que estas manifestações de ódio sejam "única e simplesmente episódicas e não estruturais".



O ministro com a tutela do desporto, Tiago Brandão Rodrigues, afirmou hoje que o ódio não tem lugar no futebol, que deve ser uma festa, responsabilizando as principais entidades do setor para que assim seja.Em declarações aos jornalistas em Caneças, à margem do projeto Maior Aula do Mundo, o ministro considerou que "tudo o que seja relacionado com ódios ou com a lateralidade daquilo que não é verdadeiramente futebol não tem lugar" no desporto.

Autor: Lusa