Cardinal foi o único ausente no treino que se realizou no Pavilhão Municipal de Almada. O pivô do El Pozo Murcia, fazendo trabalho de recuperação. Para esta terça-feira estão agendadas duas sessões, às 10h30 e 18horas no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha.

A Seleção Nacional de futsal iniciou ontem os trabalhos tendo em vista os dois jogos de preparação com a Rússia, que se realizam sexta-feira (21h15) e domingo (14h30) na Torre da Marinha, Seixal. As partidas serão transmitidas em direto pela CMTV.Um dos eleitos para estes dois testes é o arsenalista Tago Brito, que considera que são dois bons duelos para preparar os desafios que a formação das quinas terá brevemente. "É uma boa fase para defrontarmos os vice-campeões do Mundo e prepararmos da melhor forma as decisões que aí vêm. Em abril temos a qualificação para o Europeu da Eslovénia. Este é o último passo de preparação e queremos estar ao melhor nível", referiu o jogador, acrescentando que estes estágios são muito importantes oara assimilar estratégias.Em declarações ao site oficial da FPF, o ala considerou ainda que Portugal não fica em nada rás da formação de Leste. "É uma seleção forte, em nada melhor do que nós, é muito equivalente. Teremos de ser fortes e um Portugal à melhor imagem para levar de vencida a Rússia nestes dois testes".

Autor: Cláudia Marques