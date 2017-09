Continuar a ler

O seu papel no plantel do Belenenses, mesmo não sendo titular, acaba por ser importante. Nem todos os clubes têm à disposição um matador no banco. "Tenho a noção que os golos que tenho feito, não só este ano, têm sido importantes. Tento sempre aproveitar ao máximo as oportunidades, porque dá-me um gozo enorme jogar, fazer golos e festejar com os adeptos e com os meus colegas. É fantástico!", afirma Tiago Caeiro.O avançado fala abertamente da sua relação com os golos, da forma como foi aperfeiçoando o seu jogo para hoje, aos 33 anos, ser um goleador. "Temos dias!... É uma boa relação. Normalmente, quando estou bem, finalizo bem as jogadas. Fui adquirindo esta capacidade ao longo dos anos, porque não era assim. Quando era mais novo, estava em todo o lado menos na área. Era mais móvel do que sou hoje, mas fui mudando a minha forma de jogar, algo que é normal com a idade. Fui aperfeiçoando as minhas capacidades e acho que hoje sou um bom finalizador", considera.Pormenor pouco conhecido dos adeptos em geral, dos não belenenses, é a alcunha do avançado, colocada pelos companheiros, há muitos anos: 'Ibrahimovic do Restelo'. Tiago Caeiro acha graça e conta a história, sublinhando as semelhanças com o astro sueco."O Ibrahimovic é um ídolo que tenho desde muito novo. Quando subi a sénior, ele estava a dispontar no Ajax e os meus colegas comparavam-me muito a ele, porque era bom tecnicamente. Obviamente que temos características diferentes mas gosto de ser apelidado dessa forma, apesar de saber que só somos parecidos na altura e no nariz!", rematou com humor.