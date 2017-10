Continuar a ler

Apesar das boas recordações e de saber que, quando marca no Estádio São Miguel, ganha, Tiago Caeiro faz questão de sublinhar: "São boas recordações, mas temos de ter noção de que não contam nada para esta partida. Não podemos viver do passado! São jogos diferentes, a história é outra."



"Nunca voltes a um lugar onde já foste feliz." Este é um daqueles ditados populares que mais dividem as opiniões. Se fomos felizes, porque não voltar a esse lugar? Muitos defendem essa tese e Tiago Caeiro é um deles. O avançado do Belenenses já brilhou no Estádio São Miguel e bastante. Foi naquele relvado que fez o seu único hat trick nos escalões profissionais e, antes disso, já lá bisara também."Como é óbvio, quando chegamos a um estádio onde já fizemos bons jogos, recordamos esses pormenores. Na 2ª Liga, pelo Belenenses, ganhámos lá 4-1, eu marquei três e o Tiago Silva o outro. Foi logo no início do campeonato e tratou-se de uma vitória importante porque eles tinham boa equipa. Na época anterior já marcara lá pelo Atlético, numa vitória mais difícil, por 2-1", lembra a Record Tiago Caeiro, de 33 anos.

Autor: Miguel Amaro