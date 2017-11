"Risco para o futebol é ouvirmos os jogadores poucas vezes. Esse é que é o risco para o futebol. Desligar os protagonistas das pessoas. E os jogadores em contexto de seleção falam todos os dias e isso nunca perturbou o ambiente da Seleção Nacional. Isso é obra do treinador, do selecionador, que tem uma palavra a dizer sobre quem são os jogadores que falam. Estou a falar de uma prática que é usada nas seleções nacionais. Respondem a perguntas, aproximam-se, recebem crianças de instituições colaboram com acções de natureza de responsabilidade social. E esse é o maior risco. Desligarmos os protagonismos das pessoas. No fundo da linha virá a tecnologia, para quem acha que o vídeo-árbitro vai parar excessivamente o jogo, não temos assistido a isso", referiu no 'Executive talks: futebol 4.0: Um novo paradigma?', conferência que decorreu esta manhã na Cidade do Futebol.





Tiago Craveiro, diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol, afirmou esta terça-feira que, "antes da tecnologia ser um risco para o futebol", o facto de se ouvir poucas vezes os protagonistas é mais preocupante.